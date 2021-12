Milan sui social – Il ricordo dei momenti più belli del 2021

Il 2021 è ormai terminato e il Milan, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle grafiche con i migliori eventi dell'anno.

È giunto al termine anche il 2021, un anno difficile, di alti e bassi anche per il Milan, ma che in casa rossonera sarà certamente sempre ricordato con grande affetto. È stato infatti l'anno del ritorno in Champions League dopo altri sette di astinenza. L'anno della qualificazione all'ultima giornata, delle partite del girone. Con la speranza che, ovviamente torni normale. Sul proprio profilo Instagram, il Milan ha pubblicato una serie di momenti del 2021, i migliori. Partendo ovviamente proprio dalla qualificazione in Champions, con video e foto. Poi un ringraziamento ai tifosi; il rinnovo di Stefano Pioli; la qualificazione europea anche delle rossonere; i nuovi arrivi e i rinnovi. Si conclude con Zlatan Ibrahimovic ancora rossonero a 40 anni e il rientro dopo la malattia di Ivan Gazidis a San Siro, a distanza di diversi mesi. Ecco il post: "E così diamo l'addio al 2021".