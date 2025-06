Milan sui social – Il messaggio di auguri per Valentina Cernoia

Oggi è un giorno speciale per Valentina Cernoia e il Milan non ha perso occasione per celebrare una delle protagoniste più carismatiche della sua squadra femminile. Sui propri canali ufficiali, infatti, la società rossonera ha fatto gli auguri alla centrocampista azzurra, che oggi compie gli anni. Nata il 22 giugno 1991, Valentina Cernoia spegne oggi 34 candeline, confermandosi per il Milan Femminile una figura centrale nel progetto. Con il suo talento, la sua visione di gioco e la sua esperienza, ha saputo guadagnarsi il rispetto di compagne, tifosi e addetti ai lavori.