Milan sui social – Il cordoglio per la morte di Greaves

Il Milan oggi ha pubblicato su Twitter un messaggio di condoglianze per la morte di Greaves, ex giocatore rossonero. Eccolo.

Il mondo Milan piange la scomparsa di Jimmy Greaves. Ha giocato un solo anno in rossonero, nel 1961/62, ma con ottimi numeri: 9 gol in 13 presenze. Aveva 81 anni. Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per ricordare Jimmy, al quale comunque tutti i rossoneri erano rimasti legati. Un sentimento che era assolutamente reciproco. Ecco, dunque, il ricordo del club rossonero: "Siamo profondamente rattristati di apprendere della scomparsa del nostro ex giocatore Jimmy Greaves. I nostri cuori sono con i suoi amici e i suoi cari in questo giorno di lutto. Anche se il nostro tempo insieme è stato breve, conserveremo per sempre i ricordi. Addio, Jimmy". Segui live Juventus-Milan, con la cronaca del match in diretta >>>