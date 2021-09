Juventus-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Stasera alle ore 20:45 Juventus-Milan all'Allianz Stadium: segui il LIVE del big match della 4^ giornata della Serie A 2021-2022!

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri a Milanello dei temi principali di Juventus-Milan. Eccoli qui riassunti in quattro concetti

Ante Rebić e Rafael Leão saranno le bocche da fuoco rossonere in Juventus-Milan: mancheranno, infatti, i due bomber principali. Il punto

Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato del lavoro di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara

Sandro Tonali sicuro titolare in Juventus-Milan al fianco di Franck Kessié. Ismaël Bennacer partirà dalla panchina. Assenti gli altri due

Sandro Tonali, rivelazione di inizio campionato, partirà titolare in Juventus-Milan di questa sera. Il giovane vuole brillare allo 'Stadium'

I convocati di mister Stefano Pioli per Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022. C'è Mike Maignan

Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, potrà essere decisa da questi tre confronti diretti in mezzo al campo

Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Parma tra le altre, ha parlato dell'inizio di stagione di un Milan non più Ibra-dipendente

Fikayo Tomori, sicuro titolare in Juventus-Milan, potrebbe giocare in una posizione differente dal solito. Oppure far parte del cambio modulo