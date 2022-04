Milan sui social – Il benvenuto a Theo Hernandez Junior

Oggi è nato Theo Hernandez Junior, figlio del terzino del Milan e il club ha voluto dargli il benvenuto su Twitter così.

Oggi è un giorno speciale in casa Milan, soprattutto per Theo Hernandez, terzino francese classe 1997 che ha da poco rinnovato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2026. È nato, infatti, Theo Hernandez Junior, suo figlio. Il numero 19 lo ha avuto con Zoe Cristofoli, sua fidanzata ormai da un paio di anni. L'attesa è stata vissuta da tutti i tifosi milanisti, che oggi hanno gioito insieme ai nuovi genitori. Theo Hernandez ha anche saltato l'allenamento per poter andare ad abbracciare immediatamente il suo bambino. Il club rossonero ha voluto dare il benvenuto al piccolo sul proprio profilo Twitter, con una bella foto tutta rossonera: "Benvenuto Theo Junior".