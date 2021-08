Milan sui social – Ibrahimovic corre verso il rientro in campo

Ibrahimovic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui si allena a Milano, in città, nella notte. Eccola.

Si avvicina la ripresa del campionato del Milan, ma almeno all'inizio non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è ancora infortunato, ma corre veloce verso il rientro, che potrebbe essere dopo la sosta. È tornato ad allenarsi con la squadra e presto inizierà a lavorare del tutto in gruppo, così da farsi trovare presto pronto. Su Instagram, come sempre, Ibra si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto egocentriche. Insieme a una foto di un suo allenamento a Milano, nella notte, ecco il commento: "Io dirigo Milano". Ecco il suo post su Instagram, che dimostra comunque quanta voglia abbia di tornare molto presto in campo. Qui invece tutte le dichiarazioni di Florenzi in conferenza stampa >>>