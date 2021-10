Milan sui social – Ibrahimovic: “Buon compleanno a Zlatan”

Oggi è il compleanno di Ibrahimovic, attaccante del Milan, che su Instagram ha pubblicato il regalo che si è fatto. Decisamente bello.

Una giornata speciale in casa Milan, visto che è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981. Sono 40 gli anni compiuti dal centravanti rossonero. Una cifra importante, festeggiata da tutto l'ambiente rossonero con una bella festa, tanti contenuti e tanto affetto soprattutto. Affetto assolutamente ricambiato. Oltre al calcio, una delle passioni di Ibrahimovic sono certamente le automobili. Così, per il suo quarantesimo compleanno ha deciso di regalarsi una bellissima Ferrari. Lo svela sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato la foto dell'auto. Il tutto, accompagnato come sempre da pochissime parole, ma molto in stile Ibra, in terza persona: "Buon compleanno a Zlatan". Intanto ha parlato Ibrahimovic in un'intervista a 360° per il suo compleanno >>>