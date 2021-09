Milan sui social – Ibrahimovic a Rebic: “Tutto sotto controllo, papà è con te”

I post social di Zlatan Ibrahimovic non smettono di essere simpatici e curiosi. Ecco l'ultimo siparietto con Ante Rebic

Zlatan Ibrahimovic ha sempre abituato i suoi follower sui social a post spesso curiosi e pieni di auto celebrazione. E' questo il suo stile, Ibra o si ama o si odia. La sua ultima uscita sulle 'stories' Instagram vede una foto insieme ad Ante Rebic, a cui stringe la mano nel corso della partita vinta con la Lazio. Lo svedese, con una didascalia delle sue, commenta in croato: "Tutto sotto controllo, papà è qui con te". Cos'avrà voluto dire? Probabilmente non c'è nessun significato particolare, ma è la solita occasione per alimentare la sua enorme autostima.