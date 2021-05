Milan sui social – I ringraziamenti ai Milanisti Indonesia

Il Milan ha condiviso su Twitter una canzone scritta dai Milanisti Indonesia per il ritorno in Champions League, ringraziando.

Una festa che continua in casa Milan, quella per il ritorno in Champions League a distanza di sette anni. In tutto il mondo, i tifosi rossoneri stanno esplodendo di gioia, come dimostra la canzone scritta per celebrare questo traguardo dal gruppo Milanisti Indonesia, poi pubblicata con un bellissimo video su Twitter. Video che è stato ricondiviso dal Milan stesso, che ha voluto ringraziare gli indonesiani per il supporto, complimentandosi e sottolineando come, nonostante la grande distanza, la loro forte passione sia molto chiara. Ecco il tweet del Milan, con allegato anche il video della canzone, che si intitola "Milano siamo noi". Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>