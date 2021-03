I 5 gol più del Milan contro il Manchester

Attraverso i propri canali social, il Milan ha pubblicato le cinque ‘gemme’ segnate nei precedenti incontri tra i rossoneri e il Manchester United. Proprio contro i Red Devils, la squadra di Pioli scenderà in campo giovedì alle 18.55 per la gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Da Crespo a Kakà passando per Seedorf: ecco le reti più belle.

