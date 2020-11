Milan sui social – Gli auguri di compleanno dal club a Suso

MILAN NEWS – Lo scorso gennaio è arrivata la separazione. Non è andata come ci si aspettava tra Suso e il Milan. Lo spagnolo avrebbe voluto riportare i rossoneri in Champions League, si è addossato le responsabilità, ma alla fine non c’è riuscito ed è stato, anche legittimamente, sommerso da critiche. Anche perché il suo rendimento è calato molto negli ultimi mesi. Ecco dunque la decisione di cederlo al Siviglia. Oggi lo spagnolo compie 27 anni e il Milan non lo ha dimenticato. Sul proprio profilo Twitter gli ha voluto fare gli auguri di buon compleanno. Ecco il tweet del club rossonero: “Buon compleanno Suso”.

