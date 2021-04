Milan sui social – Gli auguri di compleanno a Van Bommel

Oggi è il compleanno di Van Bommel, ex centrocampista rossonero. Il Milan ha voluto fargli gli auguri sul proprio profilo Twitter. Eccoli.

Un giorno speciale in casa Milan oggi, visto che compie gli anni Mark Van Bommel. L'olandese non è più all'interno della famiglia rossonera, ma solo formalmente. Di fatto, il legame tra Van Bommel e i colori rossoneri è ancora molto forte. Basti pensare che quando allenava il PSV Eindhoven ha detto di essere stato felice di eliminare l'Inter dalla Champions League in quanto ancora milanista. Solo un anno e mezzo col Milan, dal gennaio 2011 a giugno 2012, ma in cui ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana da protagonista, collezionando 50 presenze. Il Milan gli ha fatto gli auguri su Twitter con un bel messaggio: "Tanti auguri al Generale Van Bommel!"