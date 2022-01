Milan sui social – Gli auguri di compleanno a Stroppa

Oggi compie gli anni Stroppa, ex giocatore del Milan, con il club rossonero che gli ha dedicato un pensiero sul proprio profilo Twitter.

Cresciuto nel Milan, arrivato in prima squadra e affermatosi dopo due anni in prestito, Giovanni Stroppa, è poi anche tornato per fare un altro anno a tre dal suo addio. In totale 54 presenze e 5 gol in rossonero, ma con una Coppa dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e una Supercoppa Italiana vinte. Oggi è un giorno speciale per lui, visto che compie gli anni. L'attuale allenatore del Monza, di proprietà tutta ex rossonera, spegne infatti 54 candeline oggi. Ovviamente il Milan gli ha voluto fare gli auguri sul proprio profilo Twitter, così: "Buon compleanno a Giovanni Stroppa: 54 anni oggi, tanti auguri". Ieri si è giocata Milan-Juventus, qui l'analisi del match >>>