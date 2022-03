Milan sui social – Gli auguri di compleanno a Schnellinger

Oggi compie gli anni Schnellinger, ex Milan, e il club rossonero gli ha fatto gli auguri di compleanno su Twitter: eccoli.

Nove anni con la maglia del Milan per Karl-Heinz Schnellinger, dal 1965 al 1974. Nove anni in cui ha vinto tutto ciò che avrebbe potuto vincere e lo ha fatto da protagonista. 3 Coppe Italia, uno Scudetto, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. 334 presenze in rossonero per lui, condite anche da tre gol. È stato un grande difensore e oggi compie gli anni. Sono 83 le candeline che spegne oggi Schnellinger e il Milan, sul proprio profilo ufficiale Twitter, gli ha voluto fare tanti auguri di buon compleanno. Solita foto d'occasione, accompagnata da una brevissima didascalia: "Tanti auguri a Karl-Heinz!".