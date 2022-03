MERCATO MILAN TOP NEWS – Bale torna di moda. Pioli beffato

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa ed è stata molto intensa per quanto riguarda le novità. Si parte dal sempre presente mercato, con i rossoneri che continuano a valutare opzioni soprattutto per la trequarti, dove rispunta anche il nome di Gareth Bale a costo zero. Poi la squadra oggi si è ritrovata a Milanello al completo o quasi... Infine, piccola beffa per Stefano Pioli purtroppo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.