Milan sui social – Gli auguri di buona Pasqua da parte di Dalot | News

Diogo Dalot, terzino del Manchester United in prestito al Milan, ha augurato una buona Pasqua ai suoi follower tramite un post pubblicato su Twitter. "Happy Easter everyone", queste le parole del calciatore portoghese apparse sul suo profilo social.