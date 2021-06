Milan sui social – Gli auguri di buon compleanno a Ielpo

Oggi compie gli anni Ielpo, ex portiere del Milan e opinionista ancora molto legato ai colori rossoneri. Ecco gli auguri del club su Twitter.

Una giornata speciale per Mario Ielpo e, dunque, anche per il Milan. L'ex portiere è stato rossonero per tre stagioni, dal 1993 al 1996, collezionando però solo tre presenze e subendo quattro reti. Ciò nonostante, è rimasto molto legato ai colori rossoneri, con cui ha vinto effettivamente tutto ciò che avrebbe potuto vincere. Ancora oggi è un grande tifoso milanista ed è molto vicino all'ambiente Milan. Oggi, come detto, per lui è un giorno speciale perché compie 58 anni. Il Milan gli ha fatto gli auguri sul proprio profilo Twitter ufficiale con un messaggio molto semplice. Eccolo: "Buon compleanno Mario Ielpo!" Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma