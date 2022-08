Milan sui social – Gli auguri ad Albertini per il compleanno

Cresciuto nel Milan, tredici anni in rossonero per Demetrio Albertini, con 406 presenze e 28 gol fatti. Non solo, Albertini è ancora un grande milanista, molto legato alla squadra. Oggi è Presidente del settore tecnico della FIGC, ma soprattutto oggi compie gli anni. Sono 51 candeline per lui, con il Milan che su Instagram ha voluto celebrarlo con un post di auguri, ricordando solo alcuni dei trionfi di Albertini in rossonero. Perché ha vinto anche 5 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per Club, oltre ovviamente alle tre coppe più importanti che il Milan stesso ha ricordato così: "Tanti auguri al tre volte Campione d'Europa!" Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>