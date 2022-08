Milan sui social – Giroud: “Buone sensazioni e buon inizio”

Giroud è entrato a gara in corso ieri per il Milan, ma ha fatto molto bene. Ecco le sue foto pubblicate su Instagram dopo la sfida.

Qualche problemino fisico ha costretto Olivier Giroud, francese classe 1986, a iniziare dalla panchina la prima partita del Milan in campionato. L'attaccante rossonero è però entrato a gara in corso, a risultato già acquisito, e ha fornito una prestazione decisamente positiva. Belle giocate, belle azioni di squadra, ma poche occasioni per trovare la rete, che magari arriverà già alla prossima giornata. Dopo la sfida di ieri, nonostante appunto non fosse titolare, Giroud ci ha tenuto a pubblicare alcune foto e mandare un bel messaggio positivo: "Buona sensazioni fisiche e un buon inizio della squadra davanti ai nostri tifosi rossoneri! Dai raga!" Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>