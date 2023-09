Milan sui social – Florenzi: “Restiamo uniti, pronti per le prossime battaglie”

Un tempo solo per Alessandro Florenzi con il Milan ieri, ma comunque di alto livello. Il terzino classe 1991 è subentrato a fine primo tempo e ha spinto tantissimo in fase offensiva per tutta la ripresa. Una quantità infinita di traversoni al centro dell'area, tanti tagli verticali, diagonali fatte in modo impeccabile. Era tanto che non si vedeva in campo per così tanto tempo ed è certamente una bella notizia averlo ritrovato a questi livelli.