Milan sui social – Florenzi: “Che emozione tornare e farlo così”

Dopo la partita di ieri vinta dal Milan, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato Florenzi per festeggiare vittoria e gol.

Dopo circa un mese fuori per infortunio, ieri sera Alessandro Florenzi è tornato in campo con la maglia del Milan e ci ha messo appena due minuti a trovare un gran gol. Una rete pesante, che ha chiuso la partita e che ha regalato al Milan tre punti pesantissimi e preziosissimi per la lotta Scudetto, a due giornate dalla fine. Una gioia grande per lui e per tutti i milanisti, festeggiata anche su Instagram dopo la partita. Florenzi, classe 1991 rossonero, ha pubblicato una foto del suo strepitoso tiro di collo esterno, che si è infilato all'angolino e ha commentato: "Che bello tornare. Che emozione farlo così".