Di Stefano: “Ecco perché Ibrahimovic non si allena più con il gruppo”

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e del suo futuro professionale a 'Sky Calcio Club', trasmissione condotta da Fabio Caressa, subito dopo la vittoria del Diavolo per 1-3 al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona.

“Il futuro di Ibra? Un mese e mezzo fa era quasi certo, adesso non è più certo nulla. Da quello che mi risulta Zlatan ci sta pensando e ripensando. Ho una certezza: ha voglia di risolvere il problema al ginocchio", ha sottolineato il giornalista sportivo, che ha dunque confessato come il numero 11 del Milan non riesca a svolgere normale attività sportiva nel corso della settimana.

"E’ un problema abbastanza evidente, che lo porta da mesi a non allenarsi più. Ibrahimovic dal martedì al venerdì non si allena, fa un lavoro differenziato perché il ginocchio si gonfia. Il sabato fa lavoro tattico con il resto del gruppo, ma questo non ti permette di avere una buona gamba e di correre come gli altri".

"L’autonomia di Ibra in questo momento è di 10 minuti e lui non è disposto a questo - ha concluso Di Stefano sul fuoriclasse nativo di Malmö -. Quindi o smette, o risolve il problema al ginocchio. Se risolvibile, ricordiamo che ha 41 anni". Milan, occasione a costo zero dal Barcellona: le ultime news di mercato >>>

