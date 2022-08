Milan sui social – Florenzi: “Buona la prima, grande squadra”

Non ha giocato nella prima partita ufficiale del Milan, ma Alessandro Florenzi, come noto, è anche un uomo spogliatoio. Il classe 1991 è stato riscattato in estate e si sente parte integrante della squadra, anche quando non scende in campo. Secondo quanto detto da Stefano Pioli è quello che parla di più nello spogliatoio. Ecco perché, anche dopo la vittoria di ieri contro l'Udinese per 4-2, Florenzi ha voluto pubblicare su Instagram comunque qualcosa, sottolineando la prestazione di squadra, da grande squadra. Una prova di forza. Ecco la foto pubblicata e il suo commento: "+3! Buona la prima. Da grande gruppo e grande squadra". Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>