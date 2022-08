Milan sui social – Fikayo Tomori: “Nuova maglia, un tocco tonale”

Un inizio di stagione positivo per Fikayo Tomori, sempre più una garanzia per il Milan, tanto che ormai neanche ci si accorge più delle sue prestazioni eccellenti. Ma il difensore inglese classe 1997 non è solo un grande giocatore a quanto pare, ma anche un grande modello. Infatti oggi è stata presentata la nuova terza maglia del Milan, che sarà in colorazione verde. Un verde molto particolare, ma anche molto bello. Dopo la presentazione, Fikayo Tomori ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono con la nuova casacca, che a quanto pare gli piace molto e soprattutto gli piace questo colore. Eccole, insieme al suo commento. Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>