Milan sui social – Fikayo Tomori: “3 punti, bello rivedervi. Andiamo avanti”

Un'altra prestazione maiuscola e impeccabile per Fikayo Tomori, che ha retto la difesa del Milan ieri pomeriggio. Il centrale inglese, classe 1997, ormai gioca con una tranquillità e un'abilità che fanno sembrare tutto normale. Le sue prestazioni passano quasi in secondo piano perché scontate. Ma di scontato in ciò che fa Fikayo Tomori non c'è nulla e la difesa del Milan è in buone mani. Dopo la vittoria di ieri, purtroppo con alcuni gol subiti al contrario di quanto erano ormai abituati i difensori rossoneri, ha pubblicato su Instagram alcune foto e ha commentato così: "3 punti. Che bello rivedere tutti a San Siro. Andiamo avanti". Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>