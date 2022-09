Milan sui social – Ecco come possedere i gol delle ultime giornate

I tifosi del Milan potranno acquistare gli NFT di gol e momenti migliori di questo inizio di stagione. Ecco come fare per averli.

Il mondo degli NFT si sta sempre più ampliando e anche il Milan ci si è tuffato a capofitto. I tifosi rossoneri, grazie alla collaborazione della società con OneFootball, potranno acquistare i momenti migliori della stagione in formato NFT seguendo una procedura. Sono sempre di più i tifosi che vogliono impossessarsi di questi elementi, che possono aumentare di valore. La promozione di questa possibilità è stata pubblicata sul profilo Twitter della società rossonera. Ecco come: "Non limitarti a guardarlo: possiedilo. Metti le mani sui momenti migliori delle giornate 2, 3 e 4 e gareggia in sfide per sbloccare esperienze incredibili che ti avvicinano a noi. Visita".