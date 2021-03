Milan sui social – Donnarumma: “Iniziamo una settimana importante”

Donnarumma, messaggio su Instagram

Ieri è arrivata una sconfitta dolorosa per il Milan, che si è dovuto piegare al Napoli. Un risultato che taglia definitivamente fuori i rossoneri dalla corsa allo Scudetto. Nel finale di gara c’è stata anche un po’ di tensione tra Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 e ieri capitano rossonero, e alcuni componenti della panchina partenopea. Tutto risolto però e Gigio, sul proprio profilo Instagram, si proietta già sul prossimo impegno. Giovedì si torna subito in campo per un match importantissimo contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di Europa League dopo l’1-1 dell’andata. Donnarumma carica subito l’ambiente così: “Iniziamo una settimana importante con la voglia di tornare subito sulla strada giusta. Forza Milan”. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>