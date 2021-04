Milan sui social – Donnarumma: “Era importante vincere. Non molliamo”

Dopo il successo in Parma-Milan ha esultato anche Donnarumma sul proprio profilo Instagram. Ecco il suo messaggio con foto.

Una vittoria fondamentale per i rossoneri in Parma-Milan e Gianluigi Donnarumma lo sa. Il portierone classe 1999 ha compiuto anche oggi alcune parate importanti ed è rimasto in campo nonostante una mano fasciata e dolorante. I fatti per dimostrare l'amore per il Milan non mancano, seppur il rinnovo ancora non è arrivato. Dopo il match, proprio Donnarumma ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram, accompagnate da un messaggio da vero leader esperto, nonostante l'età. Ecco il suo post: "Era importante vincere e l'abbiamo fatto. Non molliamo! Avanti così". Leggi le parole di Pioli dopo la vittoria in Parma-Milan >>>