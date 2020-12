Milan sui social – Dalot: “Partita difficile, abbiamo lottato fino all’ultimo”

MILAN NEWS – Una partita non particolarmente brillante quella di Diogo Dalot ieri sera in Genoa-Milan. Il portoghese classe 1999 è stato chiamato a sostituire Theo, che ha avuto un leggero affaticamento muscolare. Partita bloccata, senza sbavature, ma anche senza squilli importanti. Niente errori e niente giocate importanti. Di certo però non è mancato l’impegno e la voglia di far bene, come dimostra anche il post pubblicato successivamente sul proprio profilo Instagram da Dalot, che scrive: “Partita difficile, ma abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. Tanti auguri vecchio cuore rossonero”.