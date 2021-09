Milan sui social – Come scaricare l’estensione rossonera per il browser

Il Milan ha pubblicato su Twitter un link per scaricare l'estensione da utilizzare su alcuni browser e renderli rossoneri.

Un vero tifoso del Milan non riesce a stare lontano dai colori rossoneri per troppo tempo e se ne circonda. Ecco perché il club meneghino ha realizzato un'estensione per i principali browser che rende tutto rossonero. Pagine e sfondi con immagini che cambiano ogni giorni. Sempre nuove e sempre aggiornate. Un feed per le ultime notizie e i principali siti rossoneri sempre a portata di mano. Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato il link per scaricare l'estensione, accompagnato da questo messaggio: "Un vero rossonero deve avere l'estensione ufficiale per Chrome e Edge, aggiorna subito il tuo browser!"