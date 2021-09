Calciomercato Milan – Occhio agli svincolati: ecco i nomi | Calcio News

Il calciomercato del Milan, così come quello delle altre società, è terminato. Maldini e Massara hanno effettuato undici operazioni, ma non è detto che sia finita qui. C'è infatti il mercato degli svincolati, cioè ci riferiamo a quei giocatori che al momento sono senza squadra. Scopriamo la lista nelle prossime pagine, dividendo i giocatori ruolo per ruolo.