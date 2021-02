Milan sui social – Calhanoglu: “Felice di essere tornato”

Calhanoglu è tornato in campo durante Milan-Crotone

La sua assenza è pesata davvero tanto, ma ora Hakan Calhanoglu è tornato. E si è visto subito. Il turco in Milan-Crotone è entrato in campo sul punteggio di 1-0 e ha portato la sfida a concludersi sul 4-0 con due assist perfetti. Con il rinnovo sempre più vicino per il classe 1994, ora il campo può portarlo alla consacrazione definitiva. Anche se, ormai, che sia fondamentale per il Milan è abbastanza chiaro. A fine gara, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto della sfida e ha scritto un bellissimo messaggio: “Felice di essere tornato in campo e di aiutare la squadra. Forza Milan”.