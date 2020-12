Milan sui social – Calabria: “Contento per il gol, peccato per il pareggio”

MILAN NEWS – Un altro pareggio. Genoa-Milan è finita 2-2, così come era finita la partita precedente. È la prima volta dal post lockdown che i rossoneri non riescono a vincere per due volte consecutive. Ieri la prestazione non è stata particolarmente positiva e il Milan deve ringraziare anche Davide Calabria, autore di una partita leggermente migliore del resto della squadra, ma soprattutto di un gol strepitoso dalla lunghissima distanza con un tiro spettacolare in diagonale che si è insaccato all’angolino. Dopo il match, Calabria è intervenuto su Instagram, pubblicando alcune foto e aggiungendo: “Contento per il gol e per la reazione della squadra! Peccato per il pareggio, adesso testa alla prossima”.

