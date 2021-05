Milan sui social – Brahim Diaz e Saelemaekers in versione cameraman

Le ultime notizie sul Milan. Il Milan ha pubblicato su Twitter le riprese di Brahim Diaz e Saelemaekers al termine della gara di Bergamo

Notte di gioia e di festa in casa Milan dopo aver centrato ufficialmente la qualificazione in Champions League. Al termine della gara contro l'Atalanta, vinta per 2-0 grazie alla doppietta di Kessié, Brahim Diaz e Saelemaekers hanno ripreso i festeggiamenti sul campo di gioco al momento del triplice fischio dell'arbitro. Il 'Diavolo' ha postato i video girati dai due calciatori sul proprio profilo Twitter. "Triplice fischio e... Diaz e Saelemaekers ci portano in campo con la squadra dopo #AtalantaMilan ", queste le parole apparse sull'account rossonero.