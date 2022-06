Milan sui social – Borriello compie gli anni: auguri

Una carriera nel Milan a spizzichi e bocconi per Marco Borriello, che prima è cresciuto in rossonero ed è stato un grande tifoso, poi si è sentito tradito. Inizia con sei mesi nella prima parte del 2002/03, con 6 presenze e un gol. Conclude la stagione in prestito per poi tornare l'anno dopo collezionando 11 presenze e nessuna rete. Altre due stagioni in prestito e il ritorno nel 2006/07, quando colleziona 14 presenze e 3 gol. Un altro anno in prestito e l'ennesimo ritorno nel 2008. Resta due stagioni: la prima 8 presenze e 2 gol, la seconda gli viene data fiducia e fa 35 presenze e 15 gol. Un totale di 75 presenze e 21 gol. Non male. Poi nel 2010 la definitiva cessione.