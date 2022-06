Giovani e vincenti: così il Milan vuole creare un presente e un futuro solido

Il Milan vuole calciatori giovani e vincenti. E' questo quanto riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', secondo il quale i rossoneri seguono da vicino calciatori che possono già vantare un palmares di tutto rispetto nonostante la giovane età. 35 trofei in totale, considerando anche l'Europeo vinto nel 2016 da un giovane Renato Sanches , ma protagonista indiscusso di quell'edizione del torneo disputatosi in Francia. A parte Pobega , il Diavolo è su calciatori che hanno già riempito per come si deve la bacheca.

La strada intrapresa dai rossoneri è quella giusta, come dimostrano gli acquisti di Maignan e Giroud. Arrivati un anno fa rispettivamente da campione di Francia e d'Europa, i due giocatori hanno trionfato anche quest'anno con il Milan. Origi non ha bisogno di tante presentazioni. Ha già colpito i rossoneri nell'ultima edizione della Champions League, arrivando secondo perdendo in finale contro il Real Madrid. Per fortuna (e bravura) sua e dei 'Reds', ha conquistato la coppa dalle grandi orecchie nel 2019, segnando una pesante doppietta in semifinale contro il Barcellona e nella finale di Madrid contro il Tottenham. Ritornando a Sanches, il portoghese ha anche vinto in Francia, Portogallo e Germania. Destino simile anche per Brahim Diaz, il quale ha ricevuto la 'tripla corona', ovvero il riconoscimento per coloro i quali conquistano il campionato in Inghilterra, Spagna e Italia.