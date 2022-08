Milan sui social – Bennacer: “Questo è solo l’inizio”

Una partita da campione per Ismael Bennacer, che ha aiutato il Milan a ottenere una vittoria importante. I rossoneri hanno travolto 4-2 l'Udinese e Bennacer è stato titolare tutta la partita. Stefano Pioli aveva detto di lui, sia a inizio stagione che alla vigilia della sfida, di aspettarsi grandi cose perché convinto potesse fare il salto di livello definitivo. Bennacer per ora non ha deluso. Ieri prova di spessore, da grande giocatore. Poi, dopo la sfida, ha pubblicato una foto su Instagram per festeggiare, accompagnata da alcune dichiarazioni che possono lasciare tanti significati, personali da un lato e di squadra dall'altro: "Questo è solo l'inizio". Intanto ecco le ultime notizie che abbiamo su Tonali e le sue condizioni >>>