Milan sui social – Bennacer: “Orgoglioso del debutto in Champions League”

Dopo la partita di ieri, la prima del nuovo Milan in Champions, su Twitter ecco il messaggio di Bennacer, che però non ha brillato.

Ieri non è stato tra i migliori del Milan e, anzi, è forse quello che ha brillato meno, Ismael Bennacer. L'algerino classe 1997 ha subito evidentemente la pressione a centrocampo del Liverpool, complice anche una condizione fisica non ottimale al momento. Sicuramente, ha fatto un brutto scherzo anche l'emozione per l'esordio in Champions League, suo come di tanti. Dopo il match di Anfield, però ha pubblicato su Twitter una foto della partita, accompagnata da un bel messaggio. Ecco le sue parole: "Orgoglioso di aver fatto il mio debutto in Champions League. Siamo delusi, ma dobbiamo guardare avanti. La strada è ancora lunga!"