Milan sui social – Bennacer: “Ogni giorno, un passo in più”

Un infortunio strano, brutto e fastidioso, quello che ha colpito Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, proprio nel finale della stagione. L'algerino classe 1997 ha subito una lesione alla cartilagine, che non è mai facile da affrontare e recuperare. Tuttavia, non si è mai dato per vinto. Si è da subito mostrato sorridente e sta già lavorando per provare a tornare in campo il prima possibile. Almeno sei mesi fermo, ma la speranza è averlo per la fine dell'anno. Sul proprio profilo Instagram, intanto, ha pubblicato una foto mostrandosi in stampelle: seduto, con le gambe appoggiate su una sedia e le stampelle a fianco. Su un terrazzo guardando l'orizzonte. Il testo della descrizione, però, è chiaro: "Ogni giorno, un passo in più".