Milan sui social – Bennacer: “Grazie ai tifosi per la forza di ogni giorno”

Quando ci sono trattative in corso, come nel caso di Ismael Bennacer per il rinnovo con il Milan, si cerca di appigliarsi a qualsiasi cosa per capire come potrebbe andare. L'algerino classe 1997 oggi ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune foto con dei milanisti che erano presenti all'allenamento e ai quali ha firmato autografi. Già questo potrebbe essere considerato un segnale, ma anche ciò che ha scritto lascia ben sperare: "Grazie per tutta la forza che mi date ogni giorno".