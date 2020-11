Milan sui social – Anche Leao non sopporta il 2020

MILAN NEWS – Non è stato un anno piacevole, per usare un eufemismo. Il 2020 sta antipatico (per usarne un altro) davvero a tutti. Rafael Leao non fa eccezione. Il talento portoghese classe 1999 ha pubblicato sul proprio profilo Twitter proprio un messaggio in cui esprime tutto il proprio malumore per questo anno disgraziato. Non c’entra il Milan a quanto pare, non c’entra la sua condizione fisica. Molto probabilmente, Leao si riferisce all’ennesima morte, che stavolta ha colpito Vitor Oliveira, allenatore portoghese molto stimato nel Paese di origine di Leao. Anche il giovane attaccante del Milan ha quindi voluto mostrare, in un certo senso, il proprio dispiacere per la notizia. Ecco il tweet.

