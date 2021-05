Milan sui social – Anche Emirates celebra la nuova maglia

Il Milan ha presentato la nuova maglia 2021/22 e sul proprio profilo Twitter, anche Emirates, sponsor rossonero, ha celebrato il nuovo kit.

Momento felice in casa Milan: dopo il successo di domenica sera, oggi è stato il momento di svelare ufficialmente la nuova maglia rossonera, la prima maglia della stagione 2021/22, che farà il proprio esordio domenica contro il Cagliari a San Siro. Strisce irregolari, ma tanto rosso. Colletto a V e sponsor come sempre bianco. Sponsor che sarà, ancora una volta, Emirates. Proprio la compagnia aerea, sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha celebrato la nuova maglia del Milan. Il club rossonero ha poi condiviso il messaggio. Eccolo: "Non vediamo l'ora di condividere fantastici con te nella nuova stagione". Vigilia di Torino-Milan: questa la probabile formazione di Stefano Pioli