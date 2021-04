Milan sui social – Anche Castillejo pubblica una foto

Nonostante non abbia giocato in Parma-Milan, anche Castillejo ha pubblicato una sua foto su Instagram. Eccola, seppur senza nessun commento.

Nonostante non abbia giocato neanche un minuto di Parma-Milan anche Samu Castillejo ha voluto partecipare alla festa. Ancora una volta, è simbolo di un gruppo unito e che si sente partecipe in tutto e per tutto. Lo spagnolo classe 1995 è anche dato in partenza: se arriverà un'offerta da 10 milioni in estate sarà addio. Sembra possa tornare in Spagna. Nonostante questo, al momento è focalizzato al massimo sul Milan, squadra per cui comunque ha sempre tifato. Ecco perché, dopo il match, ha pubblicato su Instagram una sua foto fuori dal tunnel dello spogliatoio. Faccia seria, nessun commento, ma menzione per il Milan e doppia emoji rossonera. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario