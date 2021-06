Milan sui social – Addio a Visin, ex rossonero, morto a 20 anni

Aveva giocato nel settore giovanile del Milan, ma poi aveva lasciato il calcio. Visin è scomparso a 20 anni. Il cordoglio del club su Twitter.

Oggi Seid Visin , che ha giocato anche nel settore giovanile del Milan , è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Aveva appena vent'anni. Di origine etiope, era di nazionalità italiana ed era considerato una promessa del calcio quando era più piccolo. Arrivato in Italia molto piccolo, ha vissuto per anni a Nocera Inferiore, città dei suoi genitori adottivi. Poi ha provato a sfondare nel calcio, trasferendosi a Milano. Dopo la stagione 2016/17, però, decide di abbandonare. Ha giocato nel settore giovanile del Milan, ma anche del Benevento. In ritiro con i rossoneri condivideva la stanza con Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero classe 1999, di cui era amico.

Dopo l'esperienza al Milan, però, voleva tornare a casa e quindi si è riavvicinato trasferendosi al Benevento nel 2016. Dopo un solo anno, addio al calcio professionistico: ha continuato a giocare solo per svago in una squadra di calcio a cinque, l'Atletico Vitalica. Il club campano lo ha salutato con un post sui social, così come ha fatto anche il Milan tramite la pagina Twitter del settore giovanile, poi retwittata da quella principale: "Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri vanno a Seid Visin, alla sua famiglia e a chi gli voleva bene".