Calciomercato Milan – Proposto Under in uscita dalla Roma: le novità

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero sarebbe interessato nuovamente a Cengiz Under, giocatore della Roma

Per quanto riguarda i nuovi acquisti attenzione a Cengiz Under . Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Fali Ramadani, procuratore del giocatore. Già in passato il nome del turco era stato accostato al Milan, ma nell'estate 2020 è passato in prestito con obbligo di riscatto al Leicester City . Le condizioni dell'obbligo non si sono concretizzate e dunque il calciatore tornerà a Roma.

Il Milan per rinforzare l'attacco cerca un esterno destro di piede mancino proprio come Under. Il turco ha 24 anni e conosce bene la Serie A avendo appunto già giocato con i giallorossi. Costo? Circa 15 milioni di euro, anche se potrebbe bastare qualcosa in meno. Per quanto riguarda gli altri nomi sembrano al momento fredde le piste che portano a Josip Ilicic e il Papu Gomez. Come over 30 il Milan sarebbe intenzionato a prendere solo OlivierGiroud, in scadenza con il Chelsea. A proposito del francese: ieri non ci sono state accelerazioni, ma i rossoneri rimangono in pole position. Ecco le dichiarazioni di Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport.