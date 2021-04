Milan sui social – 17/04/1994: il terzo scudetto consecutivo degli ‘Invincibili’

Le ultime notizie sul Milan. Il 17 aprile del 1994, il Milan degli 'Invincibili' di Capello vinceva il terzo scudetto consecutivo

Il 17 Aprile del 1994, il Milan degli 'Invincibili' allenato da Fabio Capello vinceva il terzo scudetto consecutivo. Ecco il post pubblicato su Twitter dall'account rossonero per omaggiare il trionfo del 'Diavolo' risalente a 27 anni fa. "In questo giorno nel 1994, terzo scudetto consecutivo per gli Invincibili di Capello", queste le parole pubblicate dal Milan insieme al video sul social.