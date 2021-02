Milan-Stella Rossa 1-1, Calabria sui social: “Uniti anche nelle difficoltà”

Milan-Stella Rossa, Calabria su Instagram

Così come sta succedendo a tutto il Milan, anche Davide Calabria ha accusato un periodo di flessione dopo un inizio di stagione super. Nel match contro la Stella Rossa, il terzino rossonero è andato spesso in difficoltà contro Ivanic e non si è mai proposto in attacco per aiutare la squadra. Nonostante i lati negativi, c’è quello positivo del passaggio agli Ottavi di Finale. L’ambiente è in difficoltà ma, come riferito da lui stesso sui social, la squadra è unita anche in questo momento. Ecco il post.