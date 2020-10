Milan-Spezia, Kessie: “Questa è la mentalità! Continuiamo così”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta 3-0 dal Milan contro lo Spezia, Franck Kessie ha commentato il risultato del match su Instagram. “Oggi era importante conquistare i tre punti! Questa è la mentalità, continuiamo così!”, le parole del centrocampista ivoriano.

I rossoneri salgono così a quota 9 punti raggiungendo in testa al campionato l’Atalanta. Non accadeva dal 2006 che il Milan vincesse le prime 3 gare di campionato. Appuntamento al derby del 17 ottobre dopo la sosta per le nazionali.

QUESTE LE PAROLE DI PIOLI NEL POST PARTITA DI IERI SERA>>>