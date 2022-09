Milan sui social – Tonali dopo il rinnovo: “Sempre più casa” | News

Sandro Tonali e il Milan insieme fino al 2027. Questo pomeriggio il centrocampista rossonero ha prolungato il proprio contratto con i rossoneri, segno di come sia ormai al centro del progetto del club di via Aldo Rossi. Per lui anche un aumento dello stipendio a circa 3 milioni di euro, ma in questo caso è più una questione d'amore che lega il giocatore al Milan, la sua squadra del cuore. Lo stesso Tonali, una volta messo nero su bianco, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae insieme a Paolo Maldini, Frederic Massara e il suo agente Beppe Riso. "Sempre più casa", un messaggio breve ma chiarissimo quello del numero 8. Milan, le top news di oggi: Tonali ha rinnovato, Pioli in conferenza.