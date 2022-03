Milan sui social – Rebic scalda i motori: che super gol in allenamento!

Continua a recuperare la condizione fisica Ante Rebic: come mostra il video pubblicato dal Milan, il croato scalda i motori

Continua a lavorare per tornare al top della condizione Ante Rebic. L'attaccante croato, nonostante sia a disposizione di Stefano Pioli da diverse settimane, non è apparso brillante nelle ultime uscite. Gol contro la Salernitana a parte, quest'anno si è visto ben poco di ciò che è realmente in grado di fare l'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte. Arrivano buone notizie, però, da Milanello. Il croato, infatti, sembra essere più sciolto di gamba come dimostrano le immagini pubblicate dal Milan in un video apparso su Instagram. Rebic, come si può ben vedere, è stato autore di un gran gol in allenamento: prima dribbling ubriacante ai danni di Saelemaekers, poi una sassata all'incrocio alla sinistra di Mike Maignan. Che sia di buon auspicio per questo finale di stagione. Le Top News di oggi sul Milan: conferenza di Pioli, novità sui riscatti di Florenzi e Messias